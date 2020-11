Nadja passer sine børn derhjemme – nu bliver tilskuddet fordoblet

Har stor betydning

For at få det hele til at køre rundt arbejder Nadja Kristina Sørensens mand som musiker ved siden af sit fuldtidsjob.

Den seneste tid med mange corona-restriktioner har dog presset familien økonomisk, da Nadja Kristina Sørensens mand ikke må spille. Derfor lander de 2.000 ekstra kroner på et tørt sted.

- Det vil gøre, at min mand ikke behøver have et ekstra job. Det vil gøre, at vi lige kan få det til at løbe rundt uden at have en opsparing. 2.000 kroner ekstra er rigtig mange penge for os, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Byrådet giver den endelige godkendelse til forslaget i december.