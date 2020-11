Nedrivning af bro trækker ud

Det tager længere tid end forventet af rive broen, der fører Skovvej over Randersvej i Hadsten, ned.

Arbejdet skulle efter planen have været færdigt mandag morgen, men nu må trafikanterne se frem til endnu et døgn med omveje.

Favrskov Kommune oplyser nemlig søndag eftermiddag, at broarbejdet trækker ud og først ventes færdigt tirsdag morgen.

Årsagen til, at den nuværende bro skal rives ned, er højden. Den er simpelthen for lav til, at mange lastbiler kan køre under.



Utilfreds med kommunikationen

Da meldingen om, hvornår broen skulle rives ned, kom i første omgang, skabte det lidt virak i nabolaget.

Favrskov Kommune valgte nemlig at dele nyheden på sin Facebook-side, inden de havde sendt besked ud til beboerne.