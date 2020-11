Kortlægningen af coronavirus afslører mønster i Danmark

Nye smittede pr. 100.000 indbyggere, 7-dages gns.

Det, der sker nu, er ikke bare et udtryk for, at vi tester flere. Antallet af daglige tests har ligget højt siden 10. september. Det går den gale vej, siger Kim Sneppen.

- Der er en grund til, at regeringen griber igen. Vi troede ellers, at vi havde fået styr på den omkring de 400 daglige smittede, men lige pludselig hopper den, siger Kim Sneppen, der vurderer, at coronatræthed og efterårsvejret kan være med til, at vi samles mere indendørs, hvor vi ved, at virus spreder sig mest.