Regeringen vil spænde "ekstra sikkerhedsnet" ud under den danske eksport

Udover at hjælpe de danske eksportvirksomheder helskindet gennem krisen, skal de nye initiativer så vidt muligt også bidrage til den grønne omstilling.

- Vi ønsker at spænde et ekstra sikkerhedsnet ud under de danske eksportvirksomheder, så de får de bedste muligheder for at sælge deres varer og ydelser i udlandet, sagde Nicolai Wammen om eksportpakken.

Største fald nogensinde

Eksportsektoren, der beskæftiger mere end 800.000 personer i Danmark, er blevet udråbt som en potentiel akilleshæl for den danske økonomi i kølvandet på coronakrisen.

Mens den indenlandske økonomi i høj grad har rettet sig op siden krisens værste måneder i foråret, er der stadig et stort efterslæb i den danske eksport. Faldet i den danske eksport i foråret var således det største fald nogensinde.