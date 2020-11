En fjerdedel timer aflyst: Men elever skal stadig til eksamen i faget

Ifølge uddannelsesordfører for Socialdemokraterne Jens Joel (S) er regeringen meget opmærksomme på at lave særregler for at imødekomme corona-udfordringerne.

- Siden coronaen ramte, har vi haft mange ekstraordinære forhold. Vi har suspenderet mange regler og lavet eksamener på nye måder, siger Jens Joel (S).

- Vi vil gerne have, at skolen er så normal, som muligt. Samtidig ved vi godt, at skoledagen ikke er, som den plejer, for det kræver særlige vilkår, når hverdagen er ramt af corona.