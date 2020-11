Minister vidste ikke, at ordre om aflivning var ulovlig: - Vi har begået en fejl

Det er dig, der sidder med det øverste ansvar i ministeriet. Kan du godt blive siddende efter det her?



- Jeg tager ansvaret for det, der sker i mit ministerium. Anderledes kan det ikke være. Men vi har fra mit ministerium ikke ønsket at være i en situation, hvor vi har pålagt noget, vi ikke har hjemmel til, siger fødevareminister Mogens Jensen og tilføjer, at han nu har bestilt en redegørelse for forløbet.

Opfordrer minkavlere til at fortsætte

Den lov, man bruger til at beordre minkene slået ned, dækker kun smittede besætninger samt besætninger inden for en radius af knap otte kilometer.

Alligevel lød det fra statsministeren 4. november, at alle mink skulle dø "hurtigst muligt" - og i et brev fra Fødevarestyrelsen, som TV 2 er i besiddelse af, står der tilmed, at der vil falde 20 kroner i såkaldt "tempo-bonus" per mink aflivet i løbet af de første ti dage.

Vel at mærke, hvis landmanden selv slår sine dyr ihjel og ikke lader myndighederne om det. Og det håber fødevareministeren, at de vil blive ved med.

- Det er klart, at der ikke er hjemmel nu. Men jeg opfordrer alligevel minkavlerne til at hjælpe i den her situation, for det, det handler om nu, er at hjælpe folkesundheden bedst muligt, siger han til TV 2.

Hastelov kuldsejlet

Den lov, der skulle gøre det muligt for myndighederne at aflive raske mink, var sat til at blive hastebehandlet af Folketinget tirsdag.