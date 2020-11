Agressiv kvinde sprøjtede glasrens i hovedet på betjent

Den 61-årige mand lykkedes med at undslippe kvinden og hendes hammer ved at lukke døren og ringe til politiet for at få hjælp.

Da patruljen ankom til stedet sad den 70-årige kvinde i sin lejlighed. Hun var stadig særdeles aggressiv og råbte og forsøgte at spytte på betjentene. Til sidst sprøjtede hun glasrens i ansigtet på den ene betjent, inden hun blev anholdt og sigtet for vold mod politiet.

Kvinden er også sigtet for hærværk og forsøg på grov vold mod sin 61-årige nabo.