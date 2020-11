Chauffør sigtes:: Lastbil har spildt mink på motorvej og i kryds

Lastbilchaufføren er sigtet for ikke at have læsset lastbilen ordentligt, oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

- En lastbil med døde mink har på motorvej E45 tabt et større antal mink. Ligger på strækningen fra Haverslev og mod syd. Der ligger enkelte mink til fare for trafiksikkerheden på Motorvejen.

- Det drejer sig om en lastbil der har kørt med minkene og den er nu lokaliseret ved DAKA i Randers. Østjyllands politi er ved lastbilen. Chaufføren vil blive sigtet for ikke at have sikret læsset ordentligt, skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Kort før klokken 21 lørdag aften meddeler politiet, at de spærrer motorvejen for at finde de tabte mink på E45. Der bliver spærret mellem afkørsel 33 Haverslev og afkørsel 34 i sydlig retning.