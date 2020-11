Her er de østjyske minkfarme Sådan skal du forholde dig til dem

Er det sikkert at omgås folk, der arbejder med mink?

Ja. Du kan godt være sammen med mennesker, der arbejder med mink. Husk blot at følge retningslinjerne om at holde afstand, have god håndhygiejne og begrænse social aktivitet.

Desuden er det som altid vigtigt at blive hjemme, hvis du har symptomer på COVID-19.

Skal jeg begrænse fritidsaktiviterne, hvis jeg bor nær en minkfarm?

Nej. Det er ikke nødvendigt at begrænse dine aktiviteter som sport eller foreningsliv yderligere, fordi du bor nær en minkfarm.

I stedet er det en god ide, at følge de generelle anbefalinger for at begrænse spredning af smitte.