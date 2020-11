3.800 gamle mursten får nyt liv: Kommune vil lave genbrugsbank

På sigt vil Skanderborg Kommune gerne sprede budskabet og se om andre vil være med. Og perspektiverne er store, mener Lars Bak.

- Mange af de materialer, som er derude, vil kunne genbruges. Tagsten, tagrender og mursten. Når vi har en bank, så vil vi kunne skrive det ind i et udbud, at man skal bruge de her materialer, fortæller han.

I tandlægeklinikken i Virring er der også en masse andet inventar, som kan genbruges – mængderne er dog så små, at kommunen vil invitere lokale til at komme forbi, hvis der er noget, de kan bruge. Det kan for eksempel være håndvaske, døre, skabe eller belysning.

- I stedet for at vi bruger tid og kræfter på at smide det ud, så kan vi lige så godt spørge, om nogle lokale kan bruge det i deres byggeprojekter, siger Lars Bak.