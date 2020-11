Kvinde trampet halvt ihjel: Nyt tiltag skal sikre det ikke sker igen

Ifølge Peter Brostrøm, der er Statsskovrider ved Naturstyrelsen Kronjylland, var dialogen positiv og ikke mindst produktiv. Derfor er der nu flere tiltag på vej til Helgenæs.

- Vi vil lave nogle sluser, så man blandt andet kan gå ind til tyskertårnet i en indhegning, så er der kun er en kort passage på cirka 100 meter, hvor der kan være dyr. Man kan gå fra låge til låge med et overblik over, om der er dyr i nærheden eller ej, og det giver en tryghed for dem, der er utryg ved at færdes, hvor der er dyr, siger Peter Brostrøm til TV2 ØSTJYLLAND.

Det vil dog også blive muligt i fremtiden at gå en tur i området helt uden at komme inden for dyrenes folde, fortæller han.

- En anden ting, vi har talt om, er at få genetableret nogle stier og stisystemer, som ligger uden for foldene. Så hvis man ikke har lyst til at gå ind i foldene, når der er dyr, så kan man få en fantastisk gåtur i naturen herude uden, at man på noget tidspunkt behøver at gå ind i foldene, siger Peter Brostrøm.