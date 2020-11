Emil laver porno: Det er nemmere end nogensinde før

- Når de unge bruger det hashtag uden at vide, hvad det betyder, henvender mange vulgære mænd sig til dem og kan finde på at lokke dem til at gøre grænseoverskridende ting, fortæller Jon K. Lange.

Forældrene har et ansvar

For at få en profil på OnlyFans, skal man være over 18 år. Flere unge finder dog smutveje. Derfor mener eksperterne, at forældrene har et kæmpe ansvar.

- Det er meget vigtigt at tale med sine børn om, hvordan man begår sig på nettet, og hvad porno er for en størrelse for at undgå, at unge mennesker får overskredet deres grænser, siger Filip Wallberg.