Efter aflyste festivaler: Nu samles der vinterforråd ind til udsatte

Værestederne har været presset under corona

Det var netop folkene fra Perron 4, der havde gjort Mia Rasmussen opmærksom på problemet i første omgang.

Og her bekræfter man, at der er en reel risiko for, at soveposer og liggeunderlag kan blive en mangelvare rundt omkring i landet i år.

- Vi plejer at modtage et hav af soveposer og andet fra festivaler. De er aflyst, så det kommer vi til at mangle i år, siger en medarbejder fra Perron 4 til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Men det handler også om meget andet. Normalt har vi et kælderrum, hvor folk kan smide vintertøj, hundemad og alt muligt ned. Men grundet corona er det først lige åbnet igen. Det er svært at sige, hvor meget vi står til at mangle i år. Vi er selvfølgelig ikke tørlagte, men vi har talt om, at vi skal til at have antennerne lidt ude.