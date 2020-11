Hædret af kronprinsparret: Håber flere får øje på os og udfordringerne i samfundet

Valget af Kofoeds Skole begrundes blandt andet således:



- Den (Kofoeds Skole, red.) tilbyder håb og muligheder for nogle af de mest udsatte og marginaliserede mennesker i vores samfund. Her mødes alle som ligeværdige mennesker, og med filosofien om hjælp til selvhjælp finder langtidsledige, psykisk syge, misbrugere, unge hjemløse eller udsatte grønlændere sammen i enestående fællesskaber. For de fleste bliver det en identitet at være elev eller gå på arbejde her. Man bidrager med det, man kan, og udvikler sine kompetencer. Dermed er man med til at hjælpe sig selv med at skabe bedre muligheder for at komme i arbejde, få en bolig eller komme i behandling.