Tidligere borgmester skal udfordre Anders Kühnau

Om et år skal vi i stemmeboksene for at vælge de 41 medlemmer, der skal sidde i regionsrådet i Region Midtjylland.

Tirsdag blev det afgjort, hvem Venstre vil stille med som spidskandidaten, der skal forsøge at fravriste formandsposten fra Socialdemokratiet og Anders Kühnau, der har siddet på posten siden 2017.