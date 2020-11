Et år siden angreb på jøder: Henrik og Ella frygter gentagelse

I forbindelse med 81-årsdagen for Krystalnatten vil der i dag både være demonstrationer i Randers og i Aarhus for at mindes den historiske begivenhed. Også her vil Østjyllands Politi have skærpet opmærksomhed.

- Udgangspunktet for os er at forhindre, at der sker nogen form for hærværk eller lignende, som vi har set tidligere. Derfor er vi synligt til stede på udvalgte steder, hvor vi kan have en mistanke om, at nogle kunne finde på at lave en happening, siger Brian Voss Olsen.