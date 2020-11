Torben blev overfaldet og banket på sit arbejde: Det kunne og burde være undgået

Blandt andet fordi alarmerne i nogle tilfælde angiver upræcise positioner for, hvor der er slået alarm - med det resultat, at de ansatte ’vil løbe rundt med spredehagl’ for at finde den ansatte, der har slået alarm.

Derudover viser aktindsigten, at psykiatrien to gange siden flytningen fra Risskov til de nye omgivelser på hospitalet i Skejby har fået et påbud af Arbejdstilsynet.

Første gang i december 2019, hvor Arbejdstilsynet vurderede, ’at arbejdet med alarmløb på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.’

Og anden gang den 29. september i år, hvor man vurderede, ’at ansatte i psykiatrien, der bruger alarmer, ikke er tilstrækkeligt instrueret og oplært i brugen af alarmsystemet, hvilket kan medføre risiko for at ansatte udsættes for risiko fra vold fra patienter.’