Hvor langt er vi fra nordjyske tilstande i hele landet - eksperter giver deres bud

Fra regeringens side holder man skarpt øje med opbakningen til restriktionerne, og hvor let det er for dem at efterleve dem.

- De er ikke forsøgskaniner, og så er de alligevel lidt, for der bliver holdt øje med, hvordan nordjyderne reagerer, og hvor gode de er til at efterleve restriktionerne. Nordjyderne skal inden for et par uger eller tre kunne se, at smitten falder, for at der fortsat er opbakning til dem, siger Mylenberg.

Her er restriktionerne for de syv nordjyske kommuner:

Alle beboere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til alene at krydse kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner. For eksempel læger på sygehuse.

Rutekørsel ind og ud af kommunerne stoppes. Skolebuskørsel er dog tilladt og elever på ungdoms- og erhvervsuddannelser kan tilbydes at køre med skolebussen, hvis de kan fremvise gyldigt studiekort. Busser inden for kommunegrænsen kan fortsat køre.

Offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner.

Restauranter, barer, værtshuse, caféer og andre serveringssteder skal lukke for servering til indtagelse på salgsstedet (dog mulighed for take away).

Studerende på videregående uddannelser i de berørte kommuner overgår til digital undervisning og eksamen uden fremmøde. Det gælder også for studerende på videregående uddannelser i Aalborg, der har bopæl i de berørte kommuner.

5.-8. klassetrin skal indtil videre modtage fjernundervisning, da der fornylig i Nordjylland er set høj smitte i aldersgruppen 10-14 årige. Øvrige klassetrin kan have møde, men krav om én meters afstand skal f overholdes på alle grundskoler.

Dagtilbud omfattes af krav til pasning i mindre, faste grupper, hvor fremmøde er nødvendigt. I disse situationer forudsættes det, at der samtidig er skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstandskrav og mundbind

Alle indendørs og udendørs kulturinstitutioner, herunder museer, teatre, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet, musik- og kulturskoler mv. lukkes ned for offentlig adgang.

Beboere i de berørte kommuner opfordres til at omgås færrest mulige personer. Muligheden for at være op til 500 personer til stede ved siddende arrangementer afskaffes. Der må som udgangspunkt kun deltage 10 personer i disse arrangementer. Muligheden for at være 50 personer til stede ved idræts-og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år afskaffes.

Samtidig gør Region Nordjylland klar til at teste alle borgere i de syv berørte kommuner for coronavirus. Det drejer sig ifølge regionsrådsformand Ulla Astman (S) om over 280.000 mennesker.