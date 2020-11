Sådan får du ansigtsgenkendelsen på telefonen til at genkende dit ansigt med mundbind

Ansigtsgenkendelsen bruger 30.000 punkter i dit ansigt til at genkende det, og her er punkter ved næse og mund afgørende.

Funktionen er designet, så den løbende lærer dit ansigt at kende, selv hvis det ændrer sig over tid. Eksempelvis hvis du tager briller på eller gror et skæg. Men et mundbind dækker for mange punkter.

Men forskere fra Tencent’s Xuanwu Lab har ifølge Wall Street Journal opdaget, at man også kan lære telefonen at genkende sit ansigt med mundbind på.

TV 2 har bedt to eksperter om at teste og anmelde funktionen. De to er:

Steen Jørgensen, der er mobilekspert og chefredaktør på det uvildige nyhedsmedie om mobiltelefoner mobil.nu.

Martin Wolsing, chefredaktør på onx.dk, der er et uafhængigt nyhedsmedie om Apple-produkter.