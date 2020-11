Ekspert: Derfor øges smitte fra dyr til mennesker

VIDEO-GRAFIK: Et coronavirus har populært sagt pigge, der virker som fangearme til at inficere vores celler og gøre os syge. Når man er smittet, så udvikler kroppen antistoffer mod de her pigge. Det ruster kroppen til at bekæmpe coronavirus. På samme måde skal en vaccine hjælpe kroppen med at producere de rigtige antistoffer mod virus. Og det er her problemet opstår. Hvis coronavirus muterer til en helt anderledes variation - som vi har set i mink - så er der risiko for, at vaccinen ikke virker.