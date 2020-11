Langvarig nabokrig kulminerede under træbeskæring: 70-årig anholdt for vold og trusler

Den 70-årige mente ikke, at den 40-årige havde ret til at beskære træerne, hvorfor den 40-årige gik hen til den 70-årige for at fremvise dokumentation for, at boligforeningen havde givet lov til beskæringen.

Bølgerne gik højt mellem de to mænd, og diskussionen blev højrøstet. Og det blev ikke bedre, da den 40-årige tog sin mobiltelefon frem for at filme den 70-årige, fordi han ifølge den 40-årige uretmæssigt befandt sig på hans grund.