Uro foran retten: 27 sigtet for at bryde forsamlingsforbud

Sigtet for at forstyrre den offentlige orden



Ikke nok med, at alle 27 mænd blev sigtet for at bryde forsamlingsforbuddet, så blev tre af mændene også sigtet for at forstyrre den offentlige orden. En måtte sågar en tur med på stationen.

- Tre af mændene skaber så meget uro på stedet, at de bliver sigtet for at forstyrre den offentlige orden. En enkelt er anholdt og taget med på stationen, da han nægtede at oplyse sit navn og råbte adskillige skældsord efter betjentene, siger Jakob Christiansen.