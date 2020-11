Medie: Regeringen mangler lovgivning til at slå alle mink ned

Miljø- og Fødevareministeriet siger til Berlingske, at der er udformet et udkast til et lovforslag, som skal fremsættes tirsdag, og som regeringen ønsker, skal hastebehandles.

Ifølge avisen har fødevareminister Mogens Jensen (S) rakt ud til Folketingets fødevareordførere. De mødes mandag for at drøfte forslaget.

Forud for mødet siger Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, at han er "dybt forundret" over, at regeringen ikke har haft styr juraen, inden de traf en "så voldsom og vidtgående beslutning".