Lars går alene og afliver sine dyr fra morgen til aften

Han har brugt 50 år på at opbygge sin minkfarm ved Lystrup, men nu er det slut. Siden torsdag har Lars Eilertsen aflivet sine dyr fra tidlig morgen til sen aften.

- Det er et kæmpe arbejde og et hårdt arbejde, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Men det hjælper med at holde tankerne om den dystre fremtid en smule på afstand.

- Det er bedre at arbejde i øjeblikket end at ligge i sin seng. Det får man ikke nogen søvn af alligevel.

Lars Eilertsens familie har tilbudt at hjælpe med at aflive farmens 10.000 mink, men han vil ikke udsætte dem for risikoen for at blive smittet.

Han vil også gerne selv afslutte det livsværk, som han har bygget op gennem fem årtier.