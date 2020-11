Østjysk virksomhed når makskapacitet - skal fyre med aflivede mink

Det er dog ikke kun den øgede mængde af mink, der gør det svært for virksomheden at følge med. For selve minkene er heller ikke som de plejer, og det skaber flaskehalse på virksomhedernes anlæg.

- Den ekstra udfordring er, at når vi får minkene med pels på, så er det en ny situation, som vi ikke har prøvet før, og det har vist sig, at de er sværere at køre igennem anlægget med pels på. Og de syge mink er der også meget strenge foranstaltninger omkring håndteringen af, og den specielle måde at håndtere dem på med heldragter og den slags tager lidt længere tid, siger Per Dunkelskov Thomsen.

Han forsikrer dog, at Daka stadig vil aftage størstedelen af de aflivede mink, og de vil gøre deres bedste for, at de får så mange som muligt af minkene omdannet til biobrændsel.