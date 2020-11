Vestas kan stå foran optur med Biden i Det Hvide Hus

Det kommer til at have stor økonomisk betydning for de danske selskaber i vindmøllebranchen, at Joe Biden har vundet præsidentvalget i USA.



Det vurderer Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank og følger den danske vindbranche tæt.

- Der er en kæmpemæssig forskel for selskaber som Vestas og Ørsted, om det er en indædt vindmøllehader som Trump, der sidder i Det Hvide Hus, eller om det er Biden, der har store ambitioner på det bæredygtige område.

- Der er ingen tvivl om, at amerikanske marked for vindenergi bliver bedre under Joe Biden de næste fire år, end hvad det ellers ville have været, siger Jacob Pedersen.