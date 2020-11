Laila elsker Anders And - se hendes kæmpe samling her

Perlen i samlingen er et maleri, som en amerikansk Disney-tegner specielt har malet til hende, men samlingen rummer langt mere end det.

Fra gulv til loft er der foruden jumbobøger og blade også hundredevis af Disney figurer - og så rummer samlingen selvfølgelig også det allerførste Anders And blad som udkom i Danmark, nr. 1 fra marts 1949.



- Min udgave er utrolig slidt. Der er tape, huller, den er nusset, og der er nogle, der har skrevet et navn på den. Men den er ægte, det er den første, og det er min, så jeg er utrolig glad for den, siger Laila Jerming Graf.

Formand for Dansk Donaldist-Forening

Til daglig er Laila Jerming Graf socialrådgiver og arbejder som sektionsleder i sygedagpengeafdelingen i Skive Kommune, men når hun har fri, så hopper hun i sin Disney-kjole. Samlingen er nemlig hendes frirum - endda i så høj grad, at hun er blevet formand for Dansk Donaldist-Forening, der er en forening for danske Disney-interesserede.

- Dansk Donaldist-Forening har givet mig et stort netværk men også rigtig mange venner, og nogle man kan dele den her fælles glæde om at samle og nørde om tingene med, siger hun.

Få hele historien, om hvorfor Laila Jerming Graf er så fascineret af Anders And og Disney i videoen nedenfor.