Kattegatbro eller ej? Tusindvis af borgere vil stemme om det

Én af dem, der har sat spørgsmålstegn ved forslaget om at forbinde Samsø med resten af Danmark via en bro, er Helle Wium fra Harlev.

Hun mener, at alle borgere har ret til at give deres mening til kende, og derfor står hun nu i spidsen for et borgerforslag om at lave en vejledende afstemning om Kattegatforbindelsen.

- Vi vil høres. Vi vil have en borger-medinddragelse. Vi har en demokratisk ret til at blive hørt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.