Amerikansk valg - Hvis Trump vinder, bliver jeg flygtning i Danmark

Ikke ude af mørket

Erik Watkins har som amerikansk statsborger også stemt ved præsidentvalget. Det har han ordnet online og der var ingen tvivl om, hvor krydset skulle sættes:

- Jeg har stemt på Joe Biden, som jeg mener, står for et mere lige USA.

Den unge amerikaner er lykkelig for at være i Danmark og vild med den lighed, vi har her i landet.

- Det er vildt at være her i Danmark, for hvis jeg bliver syg, så har jeg et gult kort og det giver mig alt, hvad jeg har behov for. Det ville jeg virkelig ønske for alle amerikanere, siger han.