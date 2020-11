Ellemann får baglandets opbakning efter nej til hastelov om mink

Venstres hovedbestyrelse har givet partiets formand, Jakob Ellemann-Jensen, opbakning til linjen i minksagen. Det oplyser et medlem af hovedbestyrelsen til Ritzau.

Jakob Ellemann-Jensen, der er valgt i Østjyllands Storkreds, gik mandag ud i flere medier for at fastslå, at regeringen ikke kan få støtte fra Venstre til en hastebehandling af lovgivningen i minksagen.