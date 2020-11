Nedbrændt kro genopstår: Lokale ildsjæle vil redde landsbyfællesskabet med ny kro

Derfor har han og sønnen nu givet et bud på landsbyens gamle skole, der har været i offentligt udbud.

Og går handlen igennem, så starter arbejdet straks med at forvandle den gamle skole til en hyggelig kro med gildesal, krostue og en lejlighed til udlejning. Et arbejde, der kommer til at bære præg af gør-det-selv.

- Vi kan ikke bare låne penge og så få håndværkere til at renovere det. Vi er nødt til at skal gøre det meste selv. Så vi skal være to om det, for at det kan lade sig gøre økonomisk, siger Brian Thorup.