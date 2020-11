Nu er det slut med besøg til og fra Nordjylland

Fra torsdag aften er det slut med at tage fra Østjylland til syv nordjyske kommuner og tilbage igen.

Det oplyste statsministeren i dag på et pressemøde, hvor hun annoncerede skærpede restriktioner for kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø for at inddæmme coronasmitte fra mink.

I det nordjyske vil det komme til at berøre flere end 280.000 borgere. I Østjylland vil det særligt berøre de borger, som enten arbejder i de syv nordjyske kommuner eller har pårørende i kommunerne.