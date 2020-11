Tusindvis skriver under mod restriktioner: - Indgrebene bør ophæves øjeblikkeligt

- Vi mener, at restriktionerne og indgrebene bør ophæves øjeblikkeligt, så vi igen kan få et trygt og velfungerende samfund, lyder det i teksten, der følger med underskriftindsamlingen.



- Konsekvenserne af indgrebene, som regeringen og folketinget har indført, er ude af proportioner og gør mere skade end gavn for os alle sammen som enkeltpersoner, for sundhedsvæsenet og for det danske samfund som helhed, skriver initiativtagerne og peger på, at restriktionerne er ”en sygeliggørelse af raske mennesker”, og de har ”skabt angst og splittelse i befolkningen".

Blev bedt om dokumentation

Underskriftindsamlingen er et af flere symptomer på bestemte gruppers utilfredshed og skepsis over regeringens coronatiltag.

Skepsissen blev aktuel igen i forbindelse med regeringens præsentation af de seneste restriktioner. Især da de danske myndigheder i begyndelsen af coronapandemien ved flere lejligheder gentog budskabet om, at der ikke var evidens for, at mundbind havde en effekt.