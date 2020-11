Håndsprit, mundbind og heldragter - corona er blevet en forretningsmodel

Håndsprit, masker og heldragter. Det er, hvad der er på hylderne hos den nyåbnede Safeshop i Storcenter Nord i Aarhus.

Krav om mundbind og vores generelle bekymring for smitte er nemlig blevet en forretningsmodel for flere iværksættere - og det gælder også her, hvor der udelukkende sælges værnemidler, hvilket lader til at falde i kundernes smag.

- Vi er ved at løbe tør for mundbind derhjemme, og der er pålagt nye restriktioner, så der skal være styr på sikkerheden, lyder det fra Julie Skyum fra Risskov, der søndag var forbi butikken, til TV2 ØSTJYLLAND.