Dette insekt har kronede dage i det milde efterår

Forsvinder med vinterens komme

Selvom vi har meget at takke bananfluen for, er der måske også nogle, der hellere ser, at det lille insekt takker af og forsvinder for vinteren. Det er der heller ikke længe til, mener insektforskeren

- Så snart dagtemperaturen begynder at nærme sig de 5 grader eller herunder, bliver det for koldt for bananfluen. Men så kan man kan jo glæde sig over, at de kommer igen næste år, siger Thomas Pape med et smil, inden han slipper de bananfluer fri, som han har fanget i sit syltetøjsglas.