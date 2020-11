Lokal ungdomsklub lukket på grund af corona - nu laver forældrene en ny til børnene

Et alternativ til pop-up-fester

Coronatidens manglende sted at samles for de unge har blandt andet resulteret i pop-up-fester, hvor de unge har mødtes ved søbadet i byen for at feste og drikke alkohol. Dette håber forældrene ændrer sig med det nye initiativ.

- Det, vi nu gør, er et oprør mod coronaen. Vi vil gerne have, at de unge mødes under de retningslinjer, som der nu ligger. De mødes alligevel, og nu har vi så skabt nogle både fysiske men også sociale trygge rammer til at mødes i, siger Troels Hjorth, der både er forældre, initiativtager og SSP-vejleder i byen, til TV2 ØSTJYLLAND.