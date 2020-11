Østjyske erhvervsfolk frygter genvalg af Trump: - Han gør markedet usikkert

Han fortæller også, at Trump-administrationen piller ved grundspillereglerne inden for international samhandel. Det er blandt andet problematisk, da danske virksomheder gerne vil have sikkerhed både omkring dollarkursen og handelsregimet, når de skal positionere sig på det amerikanske marked.

- Der kan i princippet sagtens fortsat være vækst for nogle danske virksomheder, hvis Trump fortsætter, men grundlæggende er du som virksomhed afhængig af et stabilt handelssystem, siger han og fortsætter:

- Man vil så at sige gerne have en dommer på fodboldbanen, men hvis Trump-administrationen fortsætter, så er dommeren fraværende, fordi hele Verdenshandelsorganisationen står lidt vakkelvornt lige nu, og hvis det kommer til at fortsætte i fire år endnu, så bliver vores afsæt både i USA og resten af verden truet af det.