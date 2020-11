Sidste sang har lydt fra festival: Men måske kommer der en erstatning

Nyt på vej

Tunø-restauratør Tim Grønbech, der ejer restauranten Mejeriet og Røgeriet på havnen, mener imidlertid, at Tunø har brug for et samlede kulturarrangement, på samme måde som Tunø Festivalen har været det.

Derfor er han allerede i gang med at overveje at lave en erstatning for Tunø Festivalen.

- Oprindeligt var lokale på Tunø med til at lave festivalen, men ikke de sidste mange år. Vi skal have Tunø tilbage i konceptet. Det står mig nært, at hele øen er med i arrangementet, siger Tim Grønbech.