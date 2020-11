Gerald kan ikke bære mundbind Nu bliver han ikke længere afvist i bussen

Ifølge Sundhedsstyrelsen behøver personer, der er mentalt svækket ikke at bære mundbind.

Får angst

Han gik til sin egen læge for at få hjælp, men fik bare at vide, at han skulle sige til buschaufføren, at han ikke kunne bære mundbind på grund af sin diagnose.

- Han kan ikke sige til buschaufføren, at han har en lidelse, som gør, at han ikke kan bære mundbind, for så får han angst, siger Maryann Brix, der er afdelingsleder i specialområde autimse.

Gerald Nygaard har selv forsøgt at lave et stort skilt, han kunne have rundt om halsen, som forklarer, hvorfor han ikke behøver bære mundbind, da det er svært at se på personer, at de er mental svækket.

Skiltet hjalp, men det var en anelse besværligt.