Kendt julegade går i sort – tradition aflyses for første gang i 20 år

”Kan blive et hotspot”

Traditionen er efterhånden Favrskov Kommunes største turistattraktion, og hvert år besøger omkring 70.000 mennesker fra nær og fjern gaden.

Netop derfor har borgerne bag julegaden valgt at aflyse traditionen helt.

- Gaden kan jo ende med at blive et hotspot, så det er af hensyn til os selv og andre, at vi aflyser det. Det er en træls tid, men jeg tror også, man er ved at affinde sig med, at alt ikke er, som det plejer, siger Charlotte Schmidt og fortsætter:

- Vi håber, tiderne er anderledes til næste år. Vi tager en dag ad gangen, men vi håber for alles skyd, at vi kan tænde lysene næste år, siger hun.

Den 5. oktober meldte borgerne bag traditionen ud, at de vil aflyse den store lystændingsfest, som skulle være afholdt den 30. november klokken 20, og nu er de så kommet frem til, at de bliver nødt til at aflyse traditionen helt.