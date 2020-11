Donaldist manglede ét blad: Seer kom til undsætning

35-årige Laila Jerming Graf fra Sall ved Hammel arbejder til daglig som leder af sygedagpengeafdelingen i Skive Kommune, men når hun har fri, så tager hun sin Disney-kjole på og lever sig ind i livet i Andeby.



Hun har samlet på Anders And og andet Disney i over 20 år, og det har resulteret i, at hun nu har et rum på 50 kvadratmeter, som er proppet med Anders And.

Hun har også en enorm samling af Anders And blade. Den er så stor, at hun kun mangler et enkelt nummer - nemlig Anders And Junior nummer 1 fra 2015.