Østjysk politiker var helt tæt på stemmeoptælling i USA: - Der er ikke tale om svindel

”Demokraterne har aldrig troet på, at de kunne vinde valget på ærlig vis. Det er derfor, at de gjorde det med brevstemmerne, hvor der foregår enormt meget korruption og svindel.”

Sådan lød det blandt andet i dag på et pressemøde, hvor Donald Trump med egne ord ville give en status på ”valgets integritet”.

Her fremsatte han flere udokumenterede påstande om, at demokraterne begår svindel, og han beskylder dem for at stjæle valgsejren.