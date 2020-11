Amerikansk valg: - Trump taler grimt, men jeg håber, han vinder

De sidder med god afstand på god corona-manér, men alligevel er hyggestemningen på plads hos Konservativ Ungdom (KU) i Aarhus.

Tirsdag aften var de samlet seks personer for at følge præsidentvalget i USA. Og hos de fleste konservative unge var der ingen tvivl om, hvem de hepper på:

- Trump stillede i 2016 op med en lang række sager og dem har han også gennemført. Han har for eksempel sørget for, at vi i Europa ikke bare slapper af, men betaler vores Nato- bidrag, siger Sebastian Kaimson, der er formand for KU i Aarhus.