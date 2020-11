Motorvej spærret i begge retninger

På Vejdirektoratets hjemmeside står der, at årsagen til at motorvejen er spærret, er ”politiefterforskning”. Det har dog endnu ikke været muligt at komme i kontakt med politiet og høre nærmere om årsagen.

Ifølge Vejdirektoratet vil motorvejen blive åbnet op for gennemkørsel i begge retninger igen omkring klokken 22:45.