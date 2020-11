”Askepot” stjal fra Magasin

- Skoen er sikret hos politiet og er tjekket for DNA, hvis nu en af mændene var kendt i politiets system, fortæller Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Magasin har også sikret overvågningskameraerne, så alle vagter nu kan holde skarpt øje. Østjyllands Politi oplever, at vagterne i Magasin er gode til at spotte nye som gamle tyve.

- Det er nogle vågne vagter, og det er før set, at tyvene kommer tilbage for at stjæle mere, men vagterne er gode til at genkende tyvene, fortæller Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.