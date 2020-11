Nordjylland var den sikre feriedestination: Caroline snydt for fjerde gang

Ud af boksen

Da september-turen til Norge blev aflyst, måtte parret tænke i nye baner. De valgte da at vende snuden mod Nordjylland for at få noget ud af ferieugen.

- Vi tog et par dage i telt, hvor temaet for turen var "særlige madoplevelser". Vi besøgte blandt andet en gård, der laver is, og vi kunne klappe køerne, mælken kom fra. På den måde har vi fået oplevelser, som vi ikke ville have fået uden aflysningerne, siger Caroline Sørensen.