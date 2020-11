På trods af påbud og høj musik: Ros fra politiet efter første weekend med skærpede restriktioner

Mens et halvt hundrede personer i nattens løb er blevet sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet, efter at politiet flere steder i landet har grebet ind over for festlige sammenkomster, er det gået anderledes godt i det østjyske, oplyser Østjyllands Politi, der dog også har haft sit at se til i weekenden.



- Jeg synes, at det generelt er gået ok, siger vagtchef Flemming Lau fra Østjyllands Politi.