Sureka er opereret 35 gange: -Jeg er andet end et offer

Vil ikke skjule ar

I alt er det blevet til hele 35 operationer siden 2014 og det har givet mange ar på kroppen. Ulykken gik især hårdt ud over hendes venstre ben og hun har fortsat svært ved at gå. Men selvom arrene er meget tydelige og indimellem får folk til at stirre, så vil Sureka Dullay ikke gemme dem væk.

- Før min ulykke gik jeg i shorts, korte nederdele og bikini. Efter ulykken, var der en, der sagde til mig, at jeg kunne tage lange bukser på, for at skjule arrene. Det vil jeg ikke. Jeg er ikke skamfuld over mine ar, forklarer Sureka Dullay.