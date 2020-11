Dansk-amerikanske Liva: Det ender grimt

Han gjorde det også klart, at han vil have den amerikanske højesteret til at stoppe optællingerne, fordi han frygter valgsvindel, sagde han mandag morgen dansk tid.

- Demokraterne skal ikke have lov til at gå ud og finde nogle stemmesedler klokken fire om morgen, som pludselig bliver talt med i regnskabet.

- Nu er vores mål at sikre integriteten for denne nation. Dette er et stort øjeblik. Det er stor svindel over for vores nation, siger han.

I Aarhus sidder den 31-årige sygeplejerske Liva Lund Sørensen med en skræmt følelse i kroppen efter Donald Trumps tale.

- Jeg er lidt tabt for ord. Den tale væltede mig bagover, det havde jeg ikke set komme, siger Liva Lund Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg tror, at det her ender med at blive grimt. Hvis han ikke får det, som han vil have det, så skal han nok sørge for at gøre livet surt for alle os andre, siger Liva Lund Sørensen, der støtter Biden.