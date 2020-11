Nordjysk nedlukning: Annbritts nordjyske forældre kan ikke passe hende efter operation

Nu er de planer kasseret. For torsdag aften meddelte regeringen, at de på det kraftigste anbefaler alle beboere i syv nordjyske kommuner ikke at forlade deres kommuner den kommende måned. Det skete i et forsøg på at undgå, at den nye minkmutation af coronavirus, som kan underminere den kommende vaccine, breder sig fra Nordjylland.



- Det er mega øv og mega træls, siger Annbritt Jørgensen.

- Jeg ville jo gerne, at de var der, for efter fuld narkose hvor man vågner og har ondt over det hele er det rart, at der er nogen til at tage sig af mig.